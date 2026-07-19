ULTIM'ORA
Roma, giornata di relax per lo staff: Gasperini, D’Amico e Scala a pranzo insieme a Santa Severa Roma, conto alla rovescia per i 99 anni: la Curva Sud svela il programma dei festeggiamenti Calciomercato Roma, Kumbulla resta in uscite: tre club spagnoli su di lui Calciomercato, trovata l’intesa tra Roma e West Ham per Summerville: le cifre dell’operazione Italia, Maldini e Leonardo incontrano Guardiola: proposto il ruolo da CT Roma, Hermoso tranquillizza dopo la botta al ginocchio:”Di nuovo all’opera” Calciomercato Roma, Pellegrini e il rinnovo: le cifre dell’accordo Abbonamenti, oggi al via la fase 1.2 per confermare il proprio posto Mercato, Garnacho in testa ha solo la Roma Mercato Roma, spunta anche Mbaye per l’attacco
CALCIOMERCATO

Calciomercato, distanza tra Roma e West Ham per Summerville

Lorenza Suriano
Pubblicato 1 giorno fa il 19/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, distanza tra Roma e West Ham per Summerville

Ore decisive per la trattativa tra Roma e West Ham per Summerville. I londinesi hanno rifiutato la prima offerta giallorossa, chiedono 50 milioni.

Come riporta Matteo Moretto su Youtube e sul suo profilo X, la trattativa per Summerville ha incontrato lo scoglio West Ham. La Roma ha infatti un accordo di massima col calciatore e ha ricevuto dal suo entourage l’autorizzazione per procedere, ma la prima proposta per il cartellino dell’olandese è stata rifiutata dagli Hammers.

Le cifre per Summerville

Mentre lo stipendio dovrebbe assestarsi sui 4 milioni netti di parte fissa, una cifra che soddisfa il giocatore, la Roma ha offerto 40 milioni più bonus al club londinese. Nonostante la retrocessione in Championship, però, il West Ham ne chiede 50 esclusi i bonus, per una distanza attorno ai 10 milioni tra le parti. Da vedere se la società giallorossa, che non vuole portare per le lunghe la trattativa, alzerà la proposta oppure deciderà di cambiare obiettivo.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A #Summerville

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

155 articoli

ARTICOLI CORRELATI