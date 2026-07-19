Calciomercato, distanza tra Roma e West Ham per Summerville

Ore decisive per la trattativa tra Roma e West Ham per Summerville. I londinesi hanno rifiutato la prima offerta giallorossa, chiedono 50 milioni.

Come riporta Matteo Moretto su Youtube e sul suo profilo X, la trattativa per Summerville ha incontrato lo scoglio West Ham. La Roma ha infatti un accordo di massima col calciatore e ha ricevuto dal suo entourage l’autorizzazione per procedere, ma la prima proposta per il cartellino dell’olandese è stata rifiutata dagli Hammers.

Le cifre per Summerville

Mentre lo stipendio dovrebbe assestarsi sui 4 milioni netti di parte fissa, una cifra che soddisfa il giocatore, laha offerto 40 milioni più bonus al club londinese. Nonostante la retrocessione in Championship, però, ilne chiede 50 esclusi i bonus, per una distanza attorno ai 10 milioni tra le parti. Da vedere se la società giallorossa, che non vuole portare per le lunghe la trattativa, alzerà la proposta oppure deciderà di cambiare obiettivo.