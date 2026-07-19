Cristante: “Roma è e sarà per sempre casa”

Bryan Cristante ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2028. Con un post ha voluto festeggiare l’avvenimento.

Bryan Cristante ha condiviso sul suo profilo Instagram un post per celebrare il suo rinnovo contrattuale fino al 2028. Il centrocampista di San Vito al Tagliamento è alla Roma dal 2018 e dalla scorsa stagione è entrato nella top 10 delle presenze in maglia giallorossa. Un dato che, viste le regole stabilite da Gian Piero Gasperini, lo rende anche il capitano della squadra.

Le parole di Cristante