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Cristante: “Roma è e sarà per sempre casa”

Lorenza Suriano
Pubblicato 1 giorno fa il 19/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Cristante: “Roma è e sarà per sempre casa”

Bryan Cristante ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2028. Con un post ha voluto festeggiare l’avvenimento.

Bryan Cristante ha condiviso sul suo profilo Instagram un post per celebrare il suo rinnovo contrattuale fino al 2028. Il centrocampista di San Vito al Tagliamento è alla Roma dal 2018 e dalla scorsa stagione è entrato nella top 10 delle presenze in maglia giallorossa. Un dato che, viste le regole stabilite da Gian Piero Gasperini, lo rende anche il capitano della squadra.

Le parole di Cristante

«Roma e la Roma, per me e la mia famiglia, sono casa.
Un posto felice in cui sono cresciuto come uomo e come professionista, la città dei miei figli, un club dove ho trovato persone che condividono i miei stessi valori, dentro e fuori dal campo.
Chi mi conosce sa che preferisco di gran lunga parlare poco e dimostrare con il sudore tutto il mio attaccamento alla maglia giallorossa, ma questo legame che si rinnova fino al 2028 ha per me un significato speciale: amore eterno.
Ho sempre dato tutto per la Roma e continuerò a farlo con il massimo impegno e la massima professionalità.
Sono onorato di continuare il mio viaggio in giallorosso, un mondo che è e sarà per sempre casa.
Forza @officialasroma, Bryan.»

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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