ULTIM'ORA
Calciomercato Roma, Greenwood rifiuta l’Arabia: è gara tra i giallorossi e il Fenerbahce Mondiale, il Canada vola agli ottavi con un gol allo scadere: agli ottavi una tra Olanda e Marocco Benatia: “El Aynaoui? Non capisco come mai a Roma abbia giocato meno di quanto mi sarei aspettato. Avevo cercato di prenderlo al Marsiglia” Falcao sulla finale contro il Liverpool: “Giocai sotto iniezioni, ma non era solo quello il motivo per cui non tirai il rigore” Calciomercato Roma, arrivano smentite sull’interesse per Freuler e Kessié come sostituti di Koné Pisilli ha le idee chiare: “No” secco a tutte le proposte ricevute, vuole rimanere alla Roma Calciomercato Roma, Soulé vuole decidere con calma Sergio Oliveira: “Roma mi ha portato persone fantastiche” Mondiali 2026 – I giocatori della Roma ai sedicesimi, quando e dove vederli “La Roma non ha comprato nessuno. Greenwood è un sogno. Wesley non partirà”. Ecco le parole di Fabrizio Romano sul mercato giallorosso
INTERVISTE

Benatia: “El Aynaoui? Non capisco come mai a Roma abbia giocato meno di quanto mi sarei aspettato. Avevo cercato di prenderlo al Marsiglia”

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 28/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Benatia: “El Aynaoui? Non capisco come mai a Roma abbia giocato meno di quanto mi sarei aspettato. Avevo cercato di prenderlo al Marsiglia”
Medhi Benatia, ex difensore della Roma, ha rilasciato un’intervista parlando dell’ottimo momento che sta vivendo il Marocco al Mondiale, qualificato ai sedicesimi.
Tra i protagonisti di questa nuova generazione del Marocco c’è anche il centrocampista della RomaNeil El Aynaoui, sul quale si è soffermato l’ex giallorosso Mehdi Benatia. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’attuale dirigente del Marsiglia ha parlato della crescita che ha avuto il calcio marocchino negli ultimi anni, con un passaggio anche al calciomercato strizzando l’occhio alla Roma.

Benatia: “I migliori attaccanti italiani sono inferiori alle riserve del reparto offensivo della Francia”

Qual è il punto di forza di questo Marocco e cosa invece va migliorato per provare a ripetere la semifinale del 2022?
La tecnica è ottima, ma poi c’è grande attenzione a livello difensivo e tutti i giocatori danno veramente il massimo. Bisogna essere un po’ più cinici in area: contro il Brasile avremmo potuto raddoppiare, ma poi abbiamo rischiato che la partita girasse. Comunque gare come quella servono, ti fanno maturare. E contro l’Olanda non si può pensare di avere tante occasioni: quelle che capiteranno bisogna sfruttarle“.
È dispiaciuto per l’assenza dell’Italia?
Tantissimo, l’Italia è nel mio cuore mi ha dato tutto. Purtroppo la realtà è che i migliori attaccanti italiani sono inferiori alle riserve del reparto offensivo della Francia. Spero davvero che l’Italia possa svoltare in tempi brevi“.
El Aynaoui le sembra cresciuto in Italia?
È molto forte perché abbina qualità e quantità. Non ho capito come mai a Roma abbia giocato meno di quanto mi sarei aspettato. Avevo cercato di prenderlo per il mio Marsiglia, ma costava troppo“.
#asr #asroma #Marocco #mondiale #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182477 articoli

ARTICOLI CORRELATI