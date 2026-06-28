Il Mondiale è finalmente entrato nel vivo, con le prime partite da dentro o fuori che decideranno le sorti della varie nazionali.

Questa sera infatti, alle 21 italiane, si è disputata la prima gara dei sedicesimi di finale che ha visto affrontarsi il Canada e il Sudafrica. La partita tra le seconde classificate dei rispettivi gironi ha visto trionfare 0 a 1 la nazionale canadese.

Eustaquio nel recupero regala la qualificazione agli ottavi