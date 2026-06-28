ULTIM'ORA
Calciomercato Roma, Greenwood rifiuta l’Arabia: è gara tra i giallorossi e il Fenerbahce Mondiale, il Canada vola agli ottavi con un gol allo scadere: agli ottavi una tra Olanda e Marocco Benatia: “El Aynaoui? Non capisco come mai a Roma abbia giocato meno di quanto mi sarei aspettato. Avevo cercato di prenderlo al Marsiglia” Falcao sulla finale contro il Liverpool: “Giocai sotto iniezioni, ma non era solo quello il motivo per cui non tirai il rigore” Calciomercato Roma, arrivano smentite sull’interesse per Freuler e Kessié come sostituti di Koné Pisilli ha le idee chiare: “No” secco a tutte le proposte ricevute, vuole rimanere alla Roma Calciomercato Roma, Soulé vuole decidere con calma Sergio Oliveira: “Roma mi ha portato persone fantastiche” Mondiali 2026 – I giocatori della Roma ai sedicesimi, quando e dove vederli “La Roma non ha comprato nessuno. Greenwood è un sogno. Wesley non partirà”. Ecco le parole di Fabrizio Romano sul mercato giallorosso
NEWS
BREAKING

Mondiale, il Canada vola agli ottavi con un gol allo scadere: agli ottavi una tra Olanda e Marocco

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 28/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiale, il Canada vola agli ottavi con un gol allo scadere: agli ottavi una tra Olanda e Marocco

Il Mondiale è finalmente entrato nel vivo, con le prime partite da dentro o fuori che decideranno le sorti della varie nazionali.

Questa sera infatti, alle 21 italiane, si è disputata la prima gara dei sedicesimi di finale che ha visto affrontarsi il Canada e il Sudafrica. La partita tra le seconde classificate dei rispettivi gironi ha visto trionfare 0 a 1 la nazionale canadese.

Eustaquio nel recupero regala la qualificazione agli ottavi

La partita è rimasta equilibrata per quasi tutti i 90′, con entrambe le squadre che hanno cercato svariate volte la via del gol senza però trovarla. Fino al 92′, quando ormai sembravano certi i tempi supplementari, ma non per il Canada, che non molla e grazie ad Eustaquio, trova la rete del vantaggio che vale il passaggio del turno, dove incontrerà una tra l’Olanda di Malen e il Marocco di El Aynaoui.

#asr #asroma #mondiale #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182477 articoli

ARTICOLI CORRELATI