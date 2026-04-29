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Aston Villa, Emery elogia Malen: “A Roma ha trovato il suo posto. Sono molto contento per lui”

Redazione
Pubblicato 40 minuti fa il 29/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Aston Villa, Emery elogia Malen: “A Roma ha trovato il suo posto. Sono molto contento per lui”

Donyel Malen continua a far parlare di se e anche il suo ex tecnico all’ Aston Villa ha speso qualche parola per l’olandese.

Unai Emery, tecnico dell’Aston Villa, che sarà impegnato domani sul campo del Nottingham Forest, per l’andata di semifinale di Europa League ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’attaccante olandese della Roma.

Emery: “Si tratta di un prestito che credo la Roma riscatterà”

“Malen è un ottimo giocatore. Qui aveva la concorrenza di Watkins, quindi giocava meno per questo motivo e io pensavo che dovesse giocare di più come attaccante. A volte ha giocato insieme a Watkins, quindi credo che alla Roma stia trovando il posto perfetto e abbia giocato tutte le partite per sfruttare le sue qualità e segnare gol. Sono molto contento per lui perché è anche un bravo ragazzo. E spero che continui a segnare gol. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto che la Roma, visti i risultati, eserciterà. E per questo torno a dire che sono molto contento per lui, perché è un bravo ragazzo ed è un buon calciatore”.

#asr #asroma #Aston Villa #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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