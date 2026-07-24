Roma, assist dal mercato: il Borussia molla El Mala. Ora D’Amico può accelerare

Si riapre uno spiraglio per la Roma nella corsa a El Mala. Dopo settimane di forte concorrenza, uno dei principali club interessati al talento offensivo avrebbe deciso di fare un passo indietro.
Il Dortmund si sfila
Secondo quanto riportato dalla Bild, la trattativa tra Borussia Dortmund e Colonia per El Mala si sarebbe definitivamente arenata, con il club giallonero che avrebbe deciso di tirarsi indietro. Una svolta che riduce sensibilmente la concorrenza per il giovane attaccante e potrebbe favorire la Roma, pronta a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione.