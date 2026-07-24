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Roma, assist dal mercato: il Borussia molla El Mala. Ora D’Amico può accelerare

Guido Rufino
Pubblicato 4 giorni fa il 24/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, assist dal mercato: il Borussia molla El Mala. Ora D’Amico può accelerare

Si riapre uno spiraglio per la Roma nella corsa a El Mala. Dopo settimane di forte concorrenza, uno dei principali club interessati al talento offensivo avrebbe deciso di fare un passo indietro. 

Il Dortmund si sfila

Secondo quanto riportato dalla Bild, la trattativa tra Borussia Dortmund e Colonia per El Mala si sarebbe definitivamente arenata, con il club giallonero che avrebbe deciso di tirarsi indietro. Una svolta che riduce sensibilmente la concorrenza per il giovane attaccante e potrebbe favorire la Roma, pronta a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione.

La Roma resta alla finestra

El Mala è uno dei profili che stanno guadagnando terreno nella lista di Tony D’Amico per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini. Resta però un’operazione complessa: il Colonia continua a valutare il cartellino del giocatore intorno ai 50 milioni di euro, cifra che rappresenta il principale ostacolo alla trattativa. Con il Borussia Dortmund fuori dai giochi, però, la Roma potrebbe avere maggiore libertà di manovra, pur restando vigile su eventuali nuovi inserimenti di altri club.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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