Roma, assist dal mercato: il Borussia molla El Mala. Ora D’Amico può accelerare

Si riapre uno spiraglio per la Roma nella corsa a El Mala. Dopo settimane di forte concorrenza, uno dei principali club interessati al talento offensivo avrebbe deciso di fare un passo indietro.

Il Dortmund si sfila

Secondo quanto riportato dalla Bild, la trattativa tra Borussia Dortmund e Colonia per El Mala si sarebbe definitivamente arenata, con il club giallonero che avrebbe deciso di tirarsi indietro. Una svolta che riduce sensibilmente la concorrenza per il giovane attaccante e potrebbe favorire la Roma, pronta a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione.

La Roma resta alla finestra

è uno dei profili che stanno guadagnando terreno nella lista diper rinforzare l’attacco di. Resta però un’operazione complessa: ilcontinua a valutare il cartellino del giocatore intorno ai, cifra che rappresenta il principale ostacolo alla trattativa. Con ilfuori dai giochi, però, lapotrebbe avere maggiore libertà di manovra, pur restando vigile su eventuali nuovi inserimenti di altri club.