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ALLENATORI

Milan, tentativo per l’ex DS della Roma Tiago Pinto: la risposta

Redazione
Pubblicato 16 ore fa il 18/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Milan, tentativo per l’ex DS della Roma Tiago Pinto: la risposta

In casa Milan, con l’arrivo in panchina di Ruben Amorim, sta iniziando a definire il nuovo progetto tecnico per la prossima stagione.

Un ruolo che però, manca ancora da coprire ai rossoneri, è quello del direttore sportivo, visto che la trattativa con il ds dell’Eintracht Francoforte, Markus Krösche sembra saltata. Il club lombardo, quindi, in questi giorni è alla ricerca della figura giusta che possa accompagnare Amorim nelle scelte della nuova rosa e un nome sondato dal club è quello dell’ex ds della Roma, Tiago Pinto.

Milan su Pinto: la risposta del ds

Dopo l’esperienza nella Capitale il dirigente portoghese ha dato vita ad un progetto molto ambizioso con il Bournemouth. Le ‘Cherries’ hanno da poco salutato l’allenatore Andoni Iraola, ora al Liverpool, ma il direttore sportivo non ha intenzione di lasciare il proprio ruolo.

 

Secondo quanto riportato da Sky Sport il club di proprietà di Gerry Cardinale aveva provato a capire se c’erano margini di manovra per convincere Pinto ad approdare in Lombardia, ma i rossoneri hanno ricevuto un secco ‘no’ dal portoghese.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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