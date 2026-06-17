Il mercato in uscita della Roma entra nel vivo e una delle operazioni più attese sembra essere arrivata alle battute finali.

Via libera all’affare

Dopo giorni di contatti e valutazioni, è arrivata la fumata bianca per il trasferimento del fantasista classe 2003. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’intesa tra i due club è stata raggiunta e restano da completare soltanto le formalità burocratiche. Un segnale chiaro di come l’affare sia ormai in dirittura d’arrivo.

Nuova chance per Baldanzi

Roma al lavoro sul mercato

L’esperienza in giallorosso non ha permesso all’exdi trovare quella continuità che aveva fatto intravedere grandi prospettive. Il passaggio alrappresenta quindi un’opportunità importante per ritrovare spazio e centralità in un progetto tecnico che punta fortemente sulle sue qualità.

La cessione di Baldanzi permetterà ai giallorossi di proseguire nelle operazioni di mercato con maggiore margine di manovra. La dirigenza, infatti, è impegnata a costruire una rosa sempre più funzionale alle idee di Gian Piero Gasperini e le uscite saranno fondamentali tanto quanto i nuovi acquisti. Per Baldanzi, invece, è pronta una nuova sfida in rossoblù, con l’ufficialità che appare ormai imminente.