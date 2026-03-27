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Trigoria, Soulé accelera: allenamento in gruppo e Inter nel mirino

Redazione
Pubblicato 40 minuti fa il 27/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Trigoria, Soulé accelera: allenamento in gruppo e Inter nel mirino

Prosegue spedito il recupero di Matias Soulé, che si candida ad una maglia da titolare contro l’Inter.

A Trigoria si continua a lavorare anche durante la sosta per le Nazionali, con l’obiettivo di farsi trovare pronti alla ripresa del campionato. Tra buone notizie e gestione delle energie, in casa Roma filtra un cauto ottimismo in vista della sfida contro l’Inter.

Matías Soulé prosegue nel suo percorso di recupero e si è allenato ancora in gruppo, lasciandosi alle spalle la pubalgia. L’argentino punta con decisione alla convocazione per la gara di San Siro, dove potrebbe ritrovare spazio dal primo minuto. Una sfida che potrebbe vedere qualche assenza importante anche tra i nerazzurri, come quella di Lautaro Martínez.

Intanto, con ben tredici giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, Gian Piero Gasperini gestisce il gruppo rimasto a Trigoria, concedendo nel weekend una breve pausa per ricaricare le energie. L’obiettivo è chiaro: arrivare al match contro l’Inter nelle migliori condizioni possibili, con Soulé pronto a rappresentare un’arma in più.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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