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Roma, prove di distensione a Trigoria: Gasperini e Ranieri si confrontano

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 27/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, prove di distensione a Trigoria: Gasperini e Ranieri si confrontano

Dopo giorni segnati da qualche tensione, a Trigoria sembra essere tornata un’atmosfera più distesa. La pausa per le Nazionali ha contribuito a rallentare i ritmi e a favorire momenti di confronto utili per ricompattare l’ambiente in casa Roma.

Secondo quanto riportato da Radio Manà Manà, negli ultimi giorni il centro sportivo giallorosso è stato teatro di alcuni colloqui informali tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. I due si sarebbero intrattenuti a margine degli allenamenti per scambiarsi opinioni e punti di vista, approfittando anche di una settimana a ranghi ridotti.

Dopo i malumori emersi prima e dopo la sfida contro il Lecce, il clima tra le parti appare ora decisamente più costruttivo. Dialogo e confronto hanno preso il posto delle tensioni, con l’obiettivo comune di mantenere equilibrio e continuità all’interno del progetto tecnico.

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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