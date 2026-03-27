Roma, prove di distensione a Trigoria: Gasperini e Ranieri si confrontano

Dopo giorni segnati da qualche tensione, a Trigoria sembra essere tornata un’atmosfera più distesa. La pausa per le Nazionali ha contribuito a rallentare i ritmi e a favorire momenti di confronto utili per ricompattare l’ambiente in casa Roma.

Secondo quanto riportato da, negli ultimi giorni il centro sportivo giallorosso è stato teatro di alcuni colloqui informali tra. I due si sarebbero intrattenuti a margine degli allenamenti per scambiarsi opinioni e punti di vista, approfittando anche di una settimana a ranghi ridotti.

Dopo i malumori emersi prima e dopo la sfida contro il, il clima tra le parti appare ora decisamente più costruttivo. Dialogo e confronto hanno preso il posto delle tensioni, con l’obiettivo comune di mantenere equilibrio e continuità all’interno del progetto tecnico.