Salah verso l’addio: suggestione ritorno alla Roma tra le ipotesi

Dopo nove anni con la maglia del Liverpool, Mohamed Salah ha deciso di chiudere la sua esperienza con i Reds al termine della stagione in corso. Un ciclo straordinario, impreziosito da quasi 200 gol in Premier League e dalla conquista della Champions League, con tanto di rete in finale.

Ora si apre il grande interrogativo sul suo futuro: dove giocherà nel 2026-2027? Tra le varie possibilità, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, spunta anche l’ipotesi di un clamoroso ritorno alla. Un’idea suggestiva, considerando che proprio nella Capitale Salah si era messo in luce prima del trasferimento in Inghilterra, collezionando 29 gol e 17 assist in due stagioni. Dopo l’annuncio dell’addio, però, non mancano le pretendenti: diversi top club europei e squadresono pronti a farsi avanti. I tifosi giallorossi sognano, ma l’operazione resta complicata, soprattutto per via dell’ingaggio elevatissimo percepito dall’attaccante egiziano.