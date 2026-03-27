ULTIM'ORA
Lima: “Contro il Bologna non si potevano prendere gol così. Ora la Roma non può più sbagliare” Marcandalli: “De Rossi mi ha paragonato a Rudiger. Mi ci rivedo ma devo migliorare alcuni aspetti” Dybala, relax tra le vie di Roma con la famiglia Pellegrini leader a Trigoria: richiama i giovani e conquista Gasperini Perotti diviso tra due mondi: “Roma casa mia. Messi il numero uno, Totti la storia” – VIDEO Soulé accelera il recupero: camera iperbarica per puntare l’Inter – FOTO Totti avverte la Roma: “A San Siro senza paura. Dybala? Se parte, va sostituito” Wesley ko in Nazionale: rientro nella Capitale e controlli previsti Inter in apprensione per Calhanoglu: condizioni da valutare tra nazionale e Roma Celik recupera: nessun infortunio e rientro previsto per la sfida con l’Inter
CALCIOMERCATO

Salah verso l’addio: suggestione ritorno alla Roma tra le ipotesi

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 27/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Salah verso l’addio: suggestione ritorno alla Roma tra le ipotesi

Dopo nove anni con la maglia del Liverpool, Mohamed Salah ha deciso di chiudere la sua esperienza con i Reds al termine della stagione in corso. Un ciclo straordinario, impreziosito da quasi 200 gol in Premier League e dalla conquista della Champions League, con tanto di rete in finale.

Ora si apre il grande interrogativo sul suo futuro: dove giocherà nel 2026-2027? Tra le varie possibilità, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, spunta anche l’ipotesi di un clamoroso ritorno alla  Roma. Un’idea suggestiva, considerando che proprio nella Capitale Salah si era messo in luce prima del trasferimento in Inghilterra, collezionando 29 gol e 17 assist in due stagioni. Dopo l’annuncio dell’addio, però, non mancano le pretendenti: diversi top club europei e squadre dell’Arabia Saudita sono pronti a farsi avanti. I tifosi giallorossi sognano, ma l’operazione resta complicata, soprattutto per via dell’ingaggio elevatissimo percepito dall’attaccante egiziano.

#asr #asroma #Roma #Salah

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180339 articoli

ARTICOLI CORRELATI