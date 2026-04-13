Nel pieno delle speculazioni sul futuro della panchina azzurra e dei vertici federali, iniziano a circolare anche le prime indiscrezioni, tra suggestioni e scenari tutti da verificare.

Trevisani sul futuro della nazionale

Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha svelato una voce che gli sarebbe arrivata in mattinata: un possibile assetto della FIGC con Giovanni Malagò presidente, Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico e Massimiliano Allegri come commissario tecnico. “Ve la giro esattamente come mi è arrivata, non so se sia vero o meno”, ha precisato lo stesso giornalista.

ha poi espresso qualche perplessità, soprattutto su, sottolineando come fatichi a immaginare una scelta che possa penalizzare lao che rappresenti un reale punto di ripartenza per il calcio italiano, anche alla luce dell’età dell’allenatore. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, ma il quadro attorno alla Nazionale continua ad arricchirsi di ipotesi e possibili incastri.