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Serie A, plebiscito per Malagò: salgono a 18 i sì, restano fuori Lazio e Verona

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 13/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, plebiscito per Malagò: salgono a 18 i sì, restano fuori Lazio e Verona

Le dinamiche politiche del calcio italiano continuano a evolversi rapidamente, con equilibri che si consolidano sempre di più a ridosso dell’elezione federale.

Italia, Lazio e Verona contrari all’elezione di Malagò

Secondo quanto riportato da Sky Sport, all’interno della Lega Serie A sarebbero salite a 18 su 20 le preferenze a favore di Giovanni Malagò come futuro presidente della FIGC. Restano contrari soltanto due club: la Lazio e l’Hellas Verona.

Un segnale politico ancora più forte rispetto alle indiscrezioni precedenti, che avvicina Malagò a una vera e propria investitura in vista del voto del 22 giugno. Salvo sorprese, la corsa alla presidenza sembra ormai indirizzata.

#figc #Lazio #Malagò #verona

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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