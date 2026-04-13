Le dinamiche politiche del calcio italiano continuano a evolversi rapidamente, con equilibri che si consolidano sempre di più a ridosso dell’elezione federale.
Italia, Lazio e Verona contrari all’elezione di Malagò
Secondo quanto riportato da Sky Sport, all’interno della Lega Serie A sarebbero salite a 18 su 20 le preferenze a favore di Giovanni Malagò come futuro presidente della FIGC. Restano contrari soltanto due club: la Lazio e l’Hellas Verona.Un segnale politico ancora più forte rispetto alle indiscrezioni precedenti, che avvicina Malagò a una vera e propria investitura in vista del voto del 22 giugno. Salvo sorprese, la corsa alla presidenza sembra ormai indirizzata.