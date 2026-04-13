Il centrocampista marocchino fa gola a diverse squadre europee tra cui Real Madrid e Barcellona.
Mercato, El Aynaoui potrebbe lasciare la Roma
Secondo quanto riportato da AfricaFoot, Neil El Aynaoui sarebbe finito nel mirino di diverse big europee, tra cui il Real Madrid, il Barcellona e il Lipsia. Il centrocampista marocchino, dopo un buon impatto iniziale, ha visto calare rendimento e minutaggio dopo la Coppa d’Africa, scivolando nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini.Una situazione che avrebbe generato malumore nel giocatore, al punto da spingerlo a riflettere sul futuro. Al momento non risultano contatti ufficiali, ma l’interesse dei top club è concreto. L’obiettivo di El Aynaoui resta comunque quello di riconquistare spazio in giallorosso e arrivare nelle migliori condizioni al Mondiale, anche se il suo destino a Roma appare tutt’altro che definito.