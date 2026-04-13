Il centrocampista marocchino fa gola a diverse squadre europee tra cui Real Madrid e Barcellona.

Mercato, El Aynaoui potrebbe lasciare la Roma

Secondo quanto riportato da AfricaFoot, Neil El Aynaoui sarebbe finito nel mirino di diverse big europee, tra cui il Real Madrid, il Barcellona e il Lipsia. Il centrocampista marocchino, dopo un buon impatto iniziale, ha visto calare rendimento e minutaggio dopo la Coppa d’Africa, scivolando nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini.