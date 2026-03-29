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Totti avverte la Roma: “A San Siro senza paura. Dybala? Se parte, va sostituito”

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 29/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Totti avverte la Roma: “A San Siro senza paura. Dybala? Se parte, va sostituito”

Il giorno dopo dell’anniversario del suo esordio con la maglia della Roma, Francesco Totti torna a parlare della squadra giallorossa con il consueto mix di lucidità e ironia. A margine dell’evento “Operazione Nostalgia”, l’ex capitano ha toccato diversi temi caldi, dalla corsa Champions al futuro di alcuni protagonisti della rosa.

Secondo quanto riportato da Radio Romanista, Totti ha analizzato la prossima sfida contro l’Inter, sottolineando le difficoltà di giocare a San Siro ma anche l’atteggiamento che la Roma dovrà avere: niente paura e voglia di fare la partita. L’obiettivo resta quello di restare agganciati alla corsa europea, tenendo il passo di squadre come Como e Juventus.

Spazio poi al tema mercato, con un focus su Paulo Dybala: per Totti, l’eventuale addio dell’argentino rappresenterebbe una perdita tecnica enorme, ma in quel caso la società dovrà farsi trovare pronta con un sostituto all’altezza. Infine, la battuta sul possibile ritorno in campo o in società: “Sto per fare 50 anni, ma qualcosa posso ancora dare”, ha detto sorridendo, lasciando aperta più di una suggestione ai tifosi.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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