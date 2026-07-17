Calciomercato Roma, Mancini e il rinnovo: spunta l’indizio social

La Roma è pronta a blindare anche Gianluca Mancini. Restano ormai gli ultimi dettagli, intanto però arriva un indizio importante.
Ora tocca al Mancio. Dopo Dybala, sarà lui il prossimo a sedersi e a firmare un contratto che lo legherà alla Roma per altri due anni, fino al 2029. Una storia d’Amore che è iniziata sette anni fa e che è destinata a continuare. Restano da definire ancora gli ultimi dettagli tra l’entourage del giocatore e la società giallorossa, ma le sensazioni sono più che positive.
L’indizio social dal profilo di ManciniLa pratica per prolungare il contratto del difensore giallorosso si sta svolgendo in gran segreto, ma intanto lo stesso Gianluca Mancini ha voluto rassicurare i suoi tifosi. Sul suo profilo Instagram, infatti, il numero 23 ha pubblicato una stories che lo ritrae sotto la Curva Sud in festa dopo un suo gol, accompagnata dalle emoji del lupacchiotto e dei cuori giallorossi. Una scelta non del tutto casuale di postare proprio in questo momento, in cui manca veramente poco per la fumata bianca. Il messaggio è chiaro: Mancio c’è.