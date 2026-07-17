Calciomercato Roma, Mancini e il rinnovo: spunta l’indizio social

La Roma è pronta a blindare anche Gianluca Mancini. Restano ormai gli ultimi dettagli, intanto però arriva un indizio importante.

Ora tocca al Mancio. Dopo Dybala, sarà lui il prossimo a sedersi e a firmare un contratto che lo legherà alla Roma per altri due anni, fino al 2029. Una storia d’Amore che è iniziata sette anni fa e che è destinata a continuare. Restano da definire ancora gli ultimi dettagli tra l’entourage del giocatore e la società giallorossa, ma le sensazioni sono più che positive.

L’indizio social dal profilo di Mancini