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CALCIOMERCATO

Roma, occhi su Carlos Augusto: i giallorossi monitorano la situazione

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 27/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, occhi su Carlos Augusto: i giallorossi monitorano la situazione

Arrivano nuove conferme sull’interesse della  Roma per Carlos Augusto. Dopo le indiscrezioni lanciate da Tuttosport, anche Centro Suono Sport ribadisce che il laterale brasiliano è un profilo molto apprezzato dalla dirigenza giallorossa.

Al momento, però, la situazione resta in fase interlocutoria. Il giocatore, gestito dall’agente Beppe Riso, sembra orientato a proseguire la propria avventura con l’Inter, con cui sono in corso i dialoghi per il rinnovo del contratto. La Roma, dal canto suo, si è limitata a chiedere informazioni sull’esterno sinistro, senza avviare una vera e propria trattativa. Il club capitolino rimane comunque vigile e continua a monitorare l’evolversi della situazione, pronto eventualmente a inserirsi qualora si aprissero spiragli.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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