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Stadio della Roma, avanti senza timori: le criticità ambientali non fermano l’iter

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 27/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Stadio della Roma, avanti senza timori: le criticità ambientali non fermano l’iter

Prosegue senza particolari scossoni il percorso verso il nuovo stadio della Roma, un progetto considerato strategico per il futuro del club e della città. Nonostante alcune recenti segnalazioni legate all’area individuata, dalle istituzioni filtra un clima di fiducia sul rispetto delle tempistiche.

Secondo quanto riportato da Il Romanista, l’iter amministrativo continua a procedere con l’obiettivo di arrivare rapidamente alla fase del PAUR, passaggio chiave che racchiude tutte le autorizzazioni necessarie, dalla valutazione ambientale ai pareri degli enti coinvolti. Le criticità emerse sul terreno, con valori oltre i limiti per sostanze come arsenico, piombo e idrocarburi, hanno portato ARPA Lazio ad avviare verifiche, ma la situazione sarebbe sotto controllo.

Dall’assessorato, con le parole di Maurizio Veloccia, è arrivata una rassicurazione: si tratta di condizioni già note e frequenti nel territorio romano, e un’eventuale bonifica non influenzerebbe l’iter dello stadio, essendo un intervento separato. Anche da Trigoria si respira ottimismo: il progetto va avanti senza rallentamenti, pronto ad affrontare i prossimi snodi decisivi.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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