Stadio della Roma, avanti senza timori: le criticità ambientali non fermano l’iter

Prosegue senza particolari scossoni il percorso verso il nuovo stadio della Roma, un progetto considerato strategico per il futuro del club e della città. Nonostante alcune recenti segnalazioni legate all’area individuata, dalle istituzioni filtra un clima di fiducia sul rispetto delle tempistiche.

Secondo quanto riportato da, l’iter amministrativo continua a procedere con l’obiettivo di arrivare rapidamente alla fase del, passaggio chiave che racchiude tutte le autorizzazioni necessarie, dalla valutazione ambientale ai pareri degli enti coinvolti. Le criticità emerse sul terreno, con valori oltre i limiti per sostanze come arsenico, piombo e idrocarburi, hanno portatoad avviare verifiche, ma la situazione sarebbe sotto controllo.

Dall’assessorato, con le parole di, è arrivata una rassicurazione: si tratta di condizioni già note e frequenti nel territorio romano, e un’eventuale bonifica non influenzerebbe l’iter dello stadio, essendo un intervento separato. Anche dasi respira ottimismo: il progetto va avanti senza rallentamenti, pronto ad affrontare i prossimi snodi decisivi.