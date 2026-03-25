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Roma, pronti i rinnovi di Cristante e Mancini: annuncio dopo la sosta

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 25/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, pronti i rinnovi di Cristante e Mancini: annuncio dopo la sosta

La Roma guarda anche al futuro e, oltre alle questioni di mercato, si concentra sulla continuità dello zoccolo duro della squadra. In un momento della stagione delicato, la società giallorossa sembra pronta a blindare due dei suoi elementi più rappresentativi.

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando su X, a breve arriverà l’annuncio ufficiale dei rinnovi di Bryan Cristante e Gianluca Mancini. L’intesa tra la Roma e i due giocatori sarebbe stata raggiunta già da diversi mesi, ma la comunicazione ufficiale è stata posticipata.

L’annuncio, infatti, dovrebbe arrivare subito dopo la sosta per le nazionali, confermando la volontà del club di dare stabilità al progetto tecnico e di ripartire da due leader ormai centrali nello spogliatoio giallorosso.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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