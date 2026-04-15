Roma, ne resterà solo uno

La Roma riflette sul suo futuro, e molto probabilmente solo uno tra Gasperini e Ranieri rimarrà. Graditi i nomi di Valverde e Maresca.

La Gazzetta dello Sport (A.D’Urso) – Ci sono settimane che sfuggono all’ordinario: Gian Piero Gasperini ne vive una già decisiva. Per la Champions e per il suo futuro alla guida della Roma. Perché da una parte il tecnico di Grugliasco si giocherà molto sabato contro la sua ex Atalanta nella corsa al quarto posto e, dall’altra, risentirà entro 24 ore i Friedkin al telefono per discutere e valutare insieme il “suo” progetto tecnico per la squadra, nel momento in cui non è più ipotizzabile una convivenza nella prossima stagione con il duo composto dal senior advisor Claudio Ranieri e dal Ds Ricky Massara.

Se i proprietari americani riterranno il progetto tecnico valido e confacente con le linee guida del club, potrebbero decidere a fine stagione di andare avanti connel segno della continuità. Ma se invece prevarrà l’orientamento secondo il quale il tecnico avrebbe esagerato in questi mesi con le esternazioni sopra le righe, allora i vertici societari potrebbero decidere di interrompere il rapporto con due anni d’anticipo e scegliere, su indicazione a quel punto di, un altro allenatore che possa lavorare in sintonia con lo staff dirigenziale avallandone con convinzione tutte le decisioni.

Un cambio alla guida della Roma sarebbe ovviamente una scelta forte che creerebbe di sicuro smarrimento tra i tifosi che erano andati oltre “l’antipatia” di Gasp credendo in un progetto che avrebbe portato finalmente la Roma tra le big d’Europa. Decretarne oggi la fine minerebbe la fiducia della piazza già scottata dai precedenti Mou e De Rossi. Ma proprio in virtù dei precedenti nessuna decisione è da escludere.

Chi arriverebbe al posto di Gasp? Se restano miraggi i nomi di Ancelotti, Conte e Allegri e se è improbabile un eventuale sì di Fabregas dopo il no della scorsa estate, in ballo per il futuro resterebbero l’esperto Ernesto Valverde, tecnico dell’Athletic Bilbao, e l’ex Chelsea Enzo Maresca, entrambi graditi a Ranieri, oltre a Italiano del Bologna e allo stesso De Rossi. Nomi e scenari che dovranno in ogni caso resistere fino a fine stagione. Anche se già in settimana Gasp ne saprà di più…