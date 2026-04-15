Tra Gasperini e Ranieri rispunta Totti, ma ritorno a rischio

Solo un ruolo da ambasciatore per il centenario per Totti, ma l’ex capitano non è convinto. Contatti tra le parti raffreddati.

Un anno di contratto valido solo per il centenario. E il ruolo di ambasciatore della Roma. È questa l’offerta recapitata da Dan Friedkin a Francesco Totti. Una proposta che non ha convinto l’ex capitano, tanto che i contatti tra le parti si sono raffreddati nelle ultime settimane. Non è un caso che Totti, proprio ieri, intervistato da Pierluigi Pardo, abbia commentato la situazione romanista definendosi “un tifoso”. In più a Trigoria la questione non è più all’ordine del giorno, considerata la frattura tra il senior advisor Claudio Ranieri e l’allenatore Gian Piero Gasperini.

Un’offerta che non esalta Totti

Nella testa deil’ex numero 10 può essere solo un uomo immagine, quello giusto per i cento anni del club. Non è previsto un ruolo nell’organigramma societario. Ma lui non si sente soltanto una mascotte. “Non vengo a fare Romolo”, sarebbero state le parole dell’ex campione agli amici più stretti.

Lui avrebbe preferito una carriera da costruire nel tempo: stretta di mano per il centenario, poi un progetto sportivo da sviluppare nei due anni successivi. Nelle giovanili. Oppure al fianco della prima squadra. Anche per Gasperini il suo posto dovrebbe essere centrale, il più possibile vicino all’allenatore.

Prima dell’incontro a cena con il tecnico di Grugliasco, era stato Ranieri ad anticipare tutti: “Stiamo parlando con Francesco”, aveva ammesso. Quasi uno sgambetto, in un gioco di potere che da mesi sta spaccando l’ambiente in due fazioni. C’è chi fa il tifo per Gasp. Chi per Sir Claudio. Fin qui i dissapori. Poi c’è la cronaca.

La prima manovra di avvicinamento era partita dal settore commerciale, con il team guidato da Michael Gandler – l’uomo degli sponsor – che autonomamente aveva dato mandato di contattare la bandiera giallorossa. Senza informare la proprietà. Per il manager si trattava di semplice programmazione in vista del grande evento.

LA REPUBBLICA (Marco Juric)