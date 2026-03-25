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Mercato, Roma su Aaron Martin: il rinnovo col Genoa è in bilico e cresce l’interesse

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 25/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato, Roma su Aaron Martin: il rinnovo col Genoa è in bilico e cresce l’interesse

Con l’estate che si avvicina, iniziano a emergere anche profili meno mediatici ma estremamente funzionali, soprattutto per club alla ricerca di rinforzi mirati. Tra questi c’è Aaron Martin, esterno sinistro che si sta mettendo in luce con continuità al Genoa.

Secondo quanto riportato da Tuttomercato.web, il terzino spagnolo classe ’97 è finito nel mirino di diversi club, tra cui la Roma, che aveva già effettuato alcuni sondaggi a gennaio. Il Genoa, però, in inverno chiedeva almeno 5 milioni di euro per lasciarlo partire. Intanto Martin continua a distinguersi per rendimento: ben 13 azioni da gol generate nell’ultimo anno e mezzo, numeri che ne confermano l’impatto offensivo.

La situazione contrattuale resta però il vero nodo. Il giocatore ha chiesto un adeguamento, finora non concesso, mentre il club rossoblù vanta un’opzione unilaterale di rinnovo fino al 2027. Una soluzione che, senza il consenso del calciatore, difficilmente rappresenterebbe uno scenario ideale. Ecco perché l’ipotesi cessione in estate resta concreta, con la Roma e altri club pronti a inserirsi.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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