In occasione del match tra Roma e Pisa, Claudio Ranieri ha lasciato delle dichiarazioni durante il pre partita.

Roma-Pisa, parla Ranieri

LE PAROLE DI RANIERI

“L’anno scorso c’era un unione clamorosa tra tutti e solo per 1 punto non siamo arrivati in Champions. Anche negli infortuni siamo stati più fortunati solo Dybala e Saelemaekers. Per il ruolo di allenatore devi adattarti alla partita e modificare spesso, in questo ruolo invece no, devi prendere delle decisioni solo in alcuni momenti”.

“Io sono d’accordo. Anche l’anno scorso a me mi avevano chiesto i giocatori che volevo prendere e anche quest’anno è successo lo stesso. Quest’anno abbiamo preso Malen e Wesley ma ne abbiamo presi molti altri come Ferguson, che però si è infortunato. Siamo stati molto tempo dietro a Sancho che piaceva al mister ma non è voluto venire.”

Siete in linea con il nuovo percorso con Gasperini?

“Io l’anno scorso l’ho detto: Mi faccio da parte perchè deve essere un’anno di transizione per conoscersi e per permettere al nuovo allenatore di capire quello che vuole e che deve cambiare”.

Gasperini ieri in conferenza ha fatto i nomi di Malen e Wesley come giocatori giusti: si andrà in questa direzione?

“Io sono d’accordo con lui. Sia l’anno scorso hanno chiesto a me quali giocatori si potevano prendere, sia quest’anno tutti i giocatori che sono arrivati sono stati visionati da me e dall’allenatore. E’ vero che abbiamo preso Malen e Wesley, ma abbiamo preso anche tutti gli altri. Molti si sono infortunati e ci sono state altre questioni. Troppo facile dire Malen e Wesley, avevamo scelto anche Ferguson e si è perso del tempo dietro Sancho che poi non è voluto venire. Alcuni giocatori non piacevano all’allenatore e non li abbiamo presi. Prendiamoli questi giocatori, ma con il fatto del FFP abbiamo dovuto prendere tanti giocatori in prestito. Questo vuol dire che abbiamo preso dei giocatori in prestito, poi qualcuno è da Roma come Wesley e Malen e altri magari non stanno a quel livello. Pazienza, li abbiamo presi a posta. Non si sono ambientati o non vanno bene? Cambiamoli”.