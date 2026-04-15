Verso l’Atalanta: Wesley ci prova, Soulé cerca il gol

Verso Roma-Atalanta: Soulé cerca il riscatto, Mancini e Wesley spingono per rientrare, Pisilli stringe i denti.

A Trigoria il clima è quello delle vigilie importanti. Sabato sera, infatti, all’Olimpico è attesa l’Atalanta e i giallorossi ci arrivano tra speranze, recuperi da gestire e qualche inevitabile affanno. Il simbolo del momento è Matías Soulé, 23 anni oggi, che vuole riscattarsi e tornare al gol (non segna dal 10 gennaio). L’argentino si prepara quindi a riconquistare la maglia da titolare, con quella fame che può cambiare le partite e, forse, anche l’inerzia di una squadra in cerca di continuità.

Soulé cerca il riscatto, Wesley spinge

Accanto a lui, laprova a ricompattarsi.è pronto a riprendersi il suo posto, Wesley spinge per rientrare in gruppo , ma lo staff frena: niente rischi, si torna solo al cento per cento. C’è poi chi non vuole proprio fermarsi.stringe i denti dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata ieri, perché certe gare si giocano anche con il carattere prima che con le gambe. Sul fondo, ma con lo sguardo già rivolto avanti, si intravedono i rientri di. L’obiettivo è strappare una convocazione contro ile poi rientrare davvero, a pieno regime.

E poi c’è Dovbyk. Il suo rientro è fissato per inizio maggio, ma il messaggio lanciato sui social è già un manifesto di resilienza: “Il recupero per me è una combinazione tra aspetto fisico e mentale. Perché ovviamente è difficile recuperare quando ci sono un sacco di pensieri nella tua testa. Bisogna essere più forti mentalmente e fisicamente. Ho approcciato a tutta questa situazione in modo professionale. Gli infortuni sono parte del calcio e quando ne subisci uno devi solo porre maggior attenzione all’area del ko ed essere più attento nella preparazione dell’allenamento”.

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi)