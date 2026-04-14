“Ha bisogno di continuità e fiducia”: Sektioui accende i riflettori su El Aynaoui

Tra talento e minutaggio ridotto: il futuro è tutto da decidere

Le voci sul futuro di Neil El Aynaoui, attualmente alla Roma, continuano a circolare con insistenza. Secondo quanto riportato da AfricaFoot, il centrocampista sarebbe seguito da club di primo piano come Real Madrid, Barcellona, anche se al momento non risultano contatti ufficiali tra le parti.

Sul tema è intervenuto anche Abdelhadi Sektioui, che ha analizzato la situazione del giocatore soffermandosi sul suo momento e sulle prospettive future.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Stiamo parlando di un giocatore completo, capace di collegare le linee, portare proiezione e padronanza tecnica. Non è necessariamente una questione di livello, ma piuttosto di adeguatezza rispetto alle scelte e priorità dello staff.”.

“Ovviamente, non è una situazione ideale per un giocatore del suo profilo. Avere un tempo di gioco regolare è essenziale per stabilizzarsi in una dinamica di performance. Detto ciò, è anche importante capire che alcuni allenatori favoriscono la stabilità e solidi parametri di riferimento collettivi. In questo contesto, un giocatore può impiegare tempo per trovare il suo posto”.

“È un’arma a doppio taglio. Da un lato, protegge il club, ma per il giocatore può diventare una forma di vincolo se non riesce a imporsi. In questa fase della sua carriera, ha bisogno di continuità e fiducia”.

“I club grandi non sono limitati al tempo di gioco. Analizzano cosa il giocatore porta in campo: qualità dei passaggi, capacità di rompere le linee, intelligenza nel posizionamento. Questo tipo di profilo è oggi molto richiesto. Questo interesse dimostra che Neil è ben percepito a livello europeo”.

“Certo. Una Coppa del Mondo è una vetrina eccezionale. Questo è il momento in cui un giocatore può fare un passo avanti competendo contro le migliori squadre. Per Neil, sarà un’opportunità per confermare il suo pieno potenziale al massimo livello”.