In occasione del match tra Roma e Pisa, la Curva Sud non ha voluto far mancare al proprio vicinanza con uno striscione esposto qualche minuto prima del match.

Roma, striscione della Curva Sud

Una serata che mescola calcio, identità e cultura quella andata in scena all’Olimpico, dove il tifo organizzato torna a far parlare di sé non solo per il sostegno alla squadra ma anche per i messaggi espressi sugli spalti. In occasione di Roma-Pisa, la Curva Sud ha scelto infatti una citazione evocativa, capace di unire passione sportiva e richiamo letterario.

Lo striscione esposto pochi minuti prima del calcio d’inizio riprende una frase ispirata a: “Navigammo su fragili vascelli per affrontare del mondo la burrasca”. Un messaggio carico di significato, che sembra voler raccontare un percorso fatto di difficoltà, resistenza e orgoglio condiviso.

La scelta della citazione non appare casuale: richiama un senso di lotta collettiva e appartenenza, elementi che da sempre caratterizzano il tifo della Curva Sud. Ancora una volta, dunque, il pubblico romanista si distingue per la capacità di trasformare uno striscione in un racconto, andando oltre il semplice sostegno sportivo.