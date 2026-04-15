Caos Roma: Dan tra i fuochi Ranieri e Gasperini

Gasperini vuole sapere da Dan Friedkin se farà parte della Roma del futuro. Intanto ci sono ancora screzi con lo staff medico.

Corriere della Sera (U.Trani) – Gasperini tratta con la proprietà. Vuole conoscere il suo futuro e anche quello della Roma che verrà. Dopo la videoconferenza di lunedì, i Friedkin, ascoltate le posizioni di Ranieri, di Massara e ovviamente dell’allenatore, hanno deciso di approfondire ulteriormente i motivi dello strappo tra il management giallorosso e Gian Piero. Che, ieri nel tardo pomeriggio, si è confrontato con Dan e Ryan per capire come e con chi dovrà lavorare nelle prossime settimane.

La proprietà avrebbe voluto aspettare il 24 maggio, giornata di chiusura della Serie A, per tirare le somme. Lo ha detto apertamente ai loro interlocutori nel vertice del 20 marzo, il giorno dopo l’eliminazione dall’Europa League. Non è però più possibile rimandare. Insieme non possono andare avanti. Il conflitto è così evidente che va preso di petto.ha sfiduciato in pubblicoche ora deve conoscere la posizione di. Claudio ha bocciato – in privato e in pubblico – Gian Piero. Dadevono, dunque, scegliere a chi rinunciare. C’è da programmare la prossima stagione, a prescindere dal piazzamento in classifica.

Separati e scontenti, Ranieri e Gasperini, intanto, continuano a ignorarsi a Trigoria. E d’attualità restano i contrasti principali. Come quello tra l’allenatore e lo staff medico giallorosso, questione che ha tenuto banco già nei medi scorsi, evidenziata anche da Ranieri durante l’attacco frontale all’allenatore in diretta tv e ribadita, a seconda delle versioni, durante la robusta videochiamata di lunedì.

La lista degli infortunati è sempre abbondante. Ne fa parte adesso anche Pisilli, in dubbio per la partita di sabato contro l’Atalanta: distorsione alla caviglia. La risonanza ha però escluso lesioni. Il recupero è quindi possibile, ma il dolore c’è. Lo scontro, invece, riguarda gli altri convalescenti che Gian Piero vorrebbe al più presto a disposizione. Mancini ha già dato la disponibilità e si è rivisto in campo. Pure Wesley si sente bene e quindi è pronto al rientro. Ed è qui che lo staff medico ha alzato il muro, negando al brasiliano di unirsi al gruppo e spostando il nuovo controllo a lunedì prossimo.

Gasperini ha provato a forzare la mano, cercando di incassare il parere favorevole di Georg Ahlbaumer, chirurgo ortopedico della Klinik Gut di St.Moritz e soprattutto specialista di fiducia della famiglia Friedkin. Non è da escludere il via libera per Wesley, anche dopo aver ascoltato il giocatore. Niente da fare per Dybala che ha ancora qualche dubbio. È a posto, ma rinvia quotidianamente il ritorno in gruppo. Gian Piero punta a convocarlo per Bologna, sabato 25 aprile.

Niente da fare, invece, per Koné, frenato pure dall’obiettivo di fine stagione: non vuole rischiare di perdere il Mondiale con la Francia. Appuntamento a maggio, alle ultime quattro partite del torneo, ricominciando il 3 contro la Fiorentina. Lui e Dybala saranno monitorati quotidianamente.