Gasperini-Friedkin, nuovo contatto

Gasperini ha richiesto un contatto diretto con i Friedkin. Sia lui che Ranieri-Massara non hanno intenzione di lavorare con l’altra parte la prossima stagione.

Il Messaggero (A.Angeloni)– Un nuovo contatto, più intimo. Come aveva chiesto Gasperini ai Friedkin dopo la call dell’altro ieri alla quale ha partecipato anche Ranieri. Gasperini ha voluto ribadire le sue ragioni a Dan, la sua voglia di continuare e che non ha alcuna intenzione di mollare. La situazione è diventata insostenibile, sia per il duo Ranieri-Massara sia per l’allenatore.

Le cose da mettere in chiaro erano e sono note:avrebbe chiesto di poter lavorare con altri presupposti, con altri uomini e che decisioni dovranno essere prese o che si abbia la garanzia che verranno definire a fine stagione. Gasp vorrebbe un’altra dirigenza, un altro staff medico. Per iè complicato rinunciare a, considerato un angelo che lo scorso anno ha messo a posto una situazione crollata dopo l’addio die quello di

La sfida con l’Atalanta arriva in un momento di piena crisi. E sempre contro i bergamaschi si è deciso il destino della Roma in Champions lo scorso anno. In nemmeno un anno c’è stata una rivoluzione e ne sta per arrivare un’altra. Protagonisti sempre loro: Gasp, Ranieri e in più, appunto, l’Atalanta. Gasp era stato scelto da Claudio per riproporre qui una nuova Dea. Nemici di panchina, comparsi e ora uno contro l’altro. La Roma arriva all’appuntamento con una serie di incognite, di campo ed extra.

Dan e Ryan Friedkin in questi giorni hanno parlato con i diretti interessati e nessuno ha fatto un passo indietro, anzi, nelle settimane la situazione è addirittura precipitata. Gasp resta se vanno via gli altri due; Massara e Ranieri idem, a patto che la proprietà decida di cambiare l’allenatore. Che sa di non poter gestire un’altra annata con questo clima. Ma la barca va traghettata fino al porto, questo conta al momento. La situazione è grottesca, la soluzione la lancia Francesco Totti: «Da tifoso della Roma dico che l’obiettivo deve essere solo quello di rimanere uniti. Ranieri e Gasperini devono avere rispetto per i tifosi della Roma. Si devono unire tutte le forze che si hanno a disposizione per raggiungere il quarto posto. Poi le somme si tireranno a fine stagione. Esporre problemi in questo momento non mi sembra giusto».

Nel frattempo la situazione in campo non è proprio delle migliori. Si è fatto male anche Pisilli, deputato a sostituire Pellegrini, infortunato pure lui, come Koné, che non ha alle viste un rientro in tempi brevissimi al pari di Dybala tenuto a freno dai medici. Si rifà vivo Wesley, che Gasp vorrebbe in campo contro l’Atalanta, nonostante non sia al meglio. Rivedremo Mancini, che di questi tempi è già qualcosa. Ci sarà da capire se, al posto di Pellegrini ed eventualmente non avendo nemmeno Pisilli, Gasperini si affiderà ai nuovi, Venturino o Zaragoza, oppure riproporrà il vecchio El Shaarawy, alle ultime battute in maglia giallorossa. Fa tutto parte dei veleni di cui sopra.