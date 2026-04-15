Ranieri, bivio inatteso: c’è il rischio ribaltone. Con lui via Massara

Il futuro di Ranieri alla Roma è in bilico: possibile addio con Massara, mentre i Friedkin valutano nuovi profili tra Totti, Giuntoli e Sogliano.

E se fosse alla fine Claudio Ranieri a lasciare? Sarebbe clamoroso, eppure possibile. Il silenzio ad oltranza imposto dai Friedkin, dopo il gelido confronto in videocall di lunedì alla presenza pure di Gian Piero Gasperini e Ricky Massara, alimenta ipotesi e scenari suffragati dalla certezza che i due dirigenti e il tecnico non potranno continuare insieme l’avventura a Roma. E il senior advisor, di sicuro, non esiterà un istante a farsi da parte se i proprietari statunitensi dovessero non ritenerlo più centrale.

Roma, ipotesi ribaltone: Ranieri può lasciare

Da eroe in panchina a “totem” per la prima volta criticato per le esternazioni in risposta alle continue punzecchiature di(con cui non si rivolge più il saluto),si trova dunque davanti a un inatteso bivio, nonostante tre avventure eroiche vissute in diverse epoche: dallo scudetto sfiorato nel 2010 alla rimonta pazzesca dello scorso anno che portò i giallorossi a un punto dalla, passando per la gestione dell’addio da calciatore dinel 2018. Senza contare l’esperienza da calciatore nei primi anni ’70 e quella da tifoso.

È chiaro che se dovesse partire, a seguirlo a ruota sarà anche Massara (fu lui a sceglierlo e a supportarlo in questi mesi difficili). Ed è evidente allo stesso modo che a uno come Sir Claudio non mancheranno le opzioni per continuare la sua esperienza nel calcio ad alti livelli. Tra le voci che circolano, infatti, c’è anche quella di un ruolo di possibile direttore tecnico con Giovanni Malagò presidente della Federcalcio.

A quel punto, ragionando per ipotesi, i Friedkin potrebbero individuare il profilo di consulente di prestigio che mancherebbe al club in Francesco Totti. Mentre per il ruolo di esperto di mercato, decisamente più operativo, ci sarebbero due nomi in pole che si sposerebbero bene con le caratteristiche di Gasp: l’ex Juve Cristiano Giuntoli e l’attuale ds del Verona Sean Sogliano, che con il tecnico piemontese ha condiviso l’esperienza al Genoa.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Alessio D’Urso)