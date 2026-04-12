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Calciomercato Roma, su El Aynaoui c’è il Lipsia

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 12/04/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato Roma, su El Aynaoui c’è il Lipsia

Neil El Aynaoui non è contento del suo minutaggio e si sta guardando intorno. Il Lipsia è una delle principali candidate a formulare un’offerta per lui.

Le voci sul calciomercato estivo sono già iniziate, e uno dei nomi più caldi in casa Roma è quello di Neil El Aynaoui. Alcune fonti dal Marocco riportavano nei giorni scorsi di un calciatore scontento del suo minutaggio e quindi disposto a guardarsi intorno. Ora il portale francese Jeunes Footeaux (vicino al Lens) riporta che nel suo futuro potrebbe esserci il Lipsia.

Il club della Red Bull è alla ricerca di un sostituto di Schlager, destinato a partire a parametro zero a fine stagione, e uno dei principali nomi sul taccuino tedesco è proprio quello di El Aynaoui. Si era parlato anche di un possibile interesse del Marsiglia, con un ritorno quindi nella Ligue 1 che lo ha lanciato, ma i biancazzurri sono ora in una complessa fase di ristrutturazione.

El Aynaoui, per la cessione serve una plusvalenza secca

Del resto va ricordato che la Roma ha prelevato il centrocampista dal Lens per 23,5 milioni soltanto l’anno scorso, quindi per registrare una plusvalenza servirà una cifra superiore a 19 milioni. Presumibilmente, la richiesta sarà in realtà assai maggiore. La dirigenza giallorossa considera infatti El Aynaoui uno dei tasselli da cui ripartire per il futuro, e il contratto che lo lega al club scade nel 2030.

L’infortunio di Pellegrini può essere un’opportunità per guadagnare minuti con la maglia della Roma e convincere Gasperini a garantire a El Aynaoui maggiore rilevanza nello scacchiere romanista. Se così non sarà, per un calciatore destinato a giocare il Mondiale da titolare con il Marocco, le sirene del calciomercato si faranno più insistenti.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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