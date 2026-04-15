Caos derby: data e orario dopo la 36ª

La contemporaneità con la finale degli Internazionali di Tennis spinge a valutazioni sull’orario del derby. Più opzioni sul tavolo, ma nessuna convince.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Il derby è finito in un intricato labirinto di incastri, divieti e scenari al limite della sostenibilità. Il nodo è evidente: domenica 17 maggio, stesso giorno della stracittadina, è in programma anche la finale degli Internazionali di Tennis al Foro Italico. Tradotto: oltre centoventimila persone concentrate nella stessa area.

Lo scorso anno si era riusciti a evitare il cortocircuito: tennis alle 17, calcio alle 21. Stavolta no. Ilnon può essere giocato di sera per ragioni di ordine pubblico e il rischio di sovrapposizione diventa concreto, quasi inevitabile. Da qui nasce il vero problema, che è molto più di una semplice scelta d’orario.

Nella settimana che porterà alla sfida, quindi dopo il 36° turno di A, lascioglierà il nodo. Le opzioni attualmente sul tavolo: o le 12.30 di domenica 17 maggio, o lunedì alle 18. Ma attenzione, nelle ultime due giornate scatta la contemporaneità per tutte le squadre coinvolte negli obiettivi, dallo scudetto alla corsa salvezza. E la, con ogni probabilità, sarà ancora in gioco.

Difficile pensare a un lunedì con più partite, così come appare complicato accettare più gare alle 12.30, magari sotto il primo caldo estivo. Il risultato? Un rebus totale.