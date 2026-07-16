Roma, gli spagnoli suonano la carica

Gasperini valuta gli spagnoli della Roma durante il ritiro: Hermoso convince sempre di più, Angeliño cerca una nuova occasione.

Il Mondiale è sbarcato anche dentro una Trigoria versione melting pot. L’altra sera la tv è rimasta accesa fino a tardi nel ritiro del Fulvio Bernardini perché nessuno – in primis Hermoso e Angeliño – si è voluto perdere la semifinale tra Francia e Spagna. I due spagnoli della Roma hanno vissuto la partita in apnea e forse anche Dybala, che quattro anni fa si è laureato campione del mondo con l’Argentina in Qatar, ha apprezzato la superiorità delle Furie Rosse.

Hermoso convince Gasp, Angeliño cerca il rilancio

non è mai stato in corsa per un posto ai, tant’è che in carriera ha collezionato appena cinque presenze con la maglia della Nazionale iberica tra il 2018 e il 2019. Per questo è concentratissimo sulla squadra che gli consentirà di ripartire da titolare, un posto che si è guadagnato conquistandoprima a parole – era un esubero dodici mesi fa – e poi con i fatti. L’allenatore ne ha sempre parlato bene, indicandolo come un elemento affidabile in campo e indispensabile nelle dinamiche interne dello spogliatoio.

Angeliño, invece, ha accarezzato l’idea di entrare per la prima volta nel giro della Roja nell’era Ranieri, prima del blackout fisico che ha compromesso la sua ultima annata. Gasperini lo sta valutando. Vuole risposte concrete perché non siamo di fronte al prototipo di esterno che fa impazzire il tecnico, ma la sua corsa e il suo sinistro possono tornare utili sulla fascia sinistra, magari permettendo a Wesley di tornare a spingere su quella di destra. Tuttavia, l’ipotesi Betis Siviglia resta sullo sfondo, sebbene al momento non sembri una pista percorribile, perché l’ex Lipsia vuole prendersi una rivincita sulla sfortuna.

fonte: Corriere dello Sport