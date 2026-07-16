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Pellegrini, contatti positivi per il rinnovo

Lorenza Suriano
Pubblicato 36 minuti fa il 16/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Pellegrini, contatti positivi per il rinnovo

Lorenzo Pellegrini è in attesa di rinnovare il suo contratto con la Roma, le trattative sono in corso. Ieri nuovi contatti positivi tra le parti.

La Roma ha messo a posto i rinnovi contrattuali di Celik, con cui si è arrivati alla firma, e di Mancini e Cristante, con cui si è giunti a un accordo e manca soltanto l’ultimo atto ufficiale. A questi si aggiunge ovviamente Paulo Dybala, già annunciato e a disposizione di Gian Piero Gasperini dopo la scadenza del 30 giugno. Manca, quindi, soltanto Lorenzo Pellegrini, per cui le parti sono ancora in trattativa con l’obiettivo di raggiungere una conclusione il prima possibile.

Le ultime su Pellegrini

Secondo quanto riporta Davide Stoppini sul Corriere della Sera, nella giornata di ieri c’è stato un nuovo contatto tra Giampiero Pocetta, agente del centrocampista, e il ds romanista Tony D’Amico. I colloqui sono stati positivi e c’è ottimismo per la fumata bianca. Non trovano riscontro, inoltre, le voci che vedevano un inserimento della Juventus per il numero sette.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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