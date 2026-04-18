Roma, Pisilli recupera e si gioca il posto con El Aynaoui

Roma in emergenza contro l’Atalanta: torna Mancini, out diversi titolari. Malen guida l’attacco a caccia di un nuovo record.

Stasera, dopo una settimana di fuoco, Gian Piero Gasperini potrà finalmente pensare solo al calcio giocato. Ma l’appuntamento con l’Atalanta è uno di quelli da non sbagliare, quantomeno per blindare il sesto posto, nonostante l’obiettivo fissato dall’allenatore resti la Champions.

Roma-Atalanta, emergenza e scelte obbligate

L’emergenza, però, non abbandona la: ritorna, ma non ci saranno. E neanche, che secondo il tecnico è pronto, ma non per lo staff medico: “Ha una voglia incredibile, ma senza l’ok io non posso fare nulla. Mi sono sempre attenuto alle indicazioni mediche”. Chi invece viaggia verso la convocazione è, che ha superato il test in campo e se darà risposte positive oggi può anche partire titolare, contendendosi il posto a centrocampo con

guiderà il pacchetto offensivo, andando a caccia di un altro record. L’olandese è già a quota 10 gol, ma insolamente(11) e(12) hanno fatto meglio per quanto riguarda gli acquisti invernali. Alle sue spalle. Sulle fasce spazio a. Davanti a, il solito terzetto composto da. Curiosità:ieri ha lasciato il via libera alla squadra, nessun ritiro e appuntamento a questa mattina a Trigoria.

IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi)