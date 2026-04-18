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Roma, Pisilli recupera e si gioca il posto con El Aynaoui

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 18/04/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, Pisilli recupera e si gioca il posto con El Aynaoui

Roma in emergenza contro l’Atalanta: torna Mancini, out diversi titolari. Malen guida l’attacco a caccia di un nuovo record.

Stasera, dopo una settimana di fuoco, Gian Piero Gasperini potrà finalmente pensare solo al calcio giocato. Ma l’appuntamento con l’Atalanta è uno di quelli da non sbagliare, quantomeno per blindare il sesto posto, nonostante l’obiettivo fissato dall’allenatore resti la Champions.

Roma-Atalanta, emergenza e scelte obbligate

L’emergenza, però, non abbandona la Roma: ritorna Mancini, ma non ci saranno Koné, Dybala, Dovbyk, Pellegrini e Ferguson. E neanche Wesley, che secondo il tecnico è pronto, ma non per lo staff medico: “Ha una voglia incredibile, ma senza l’ok io non posso fare nulla. Mi sono sempre attenuto alle indicazioni mediche”. Chi invece viaggia verso la convocazione è Pisilli, che ha superato il test in campo e se darà risposte positive oggi può anche partire titolare, contendendosi il posto a centrocampo con El Aynaoui. Scelte obbligate nelle altre zone.

Malen guiderà il pacchetto offensivo, andando a caccia di un altro record. L’olandese è già a quota 10 gol, ma in Serie A solamente Maxi Lopez (11) e Balotelli (12) hanno fatto meglio per quanto riguarda gli acquisti invernali. Alle sue spalle El Shaarawy e Soulé. Sulle fasce spazio a Çelik e Rensch. Davanti a Svilar, il solito terzetto composto da Mancini, N’Dicka e Hermoso. Curiosità: Gasperini ieri ha lasciato il via libera alla squadra, nessun ritiro e appuntamento a questa mattina a Trigoria.

IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi)

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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