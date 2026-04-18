Roma, Pisilli recupera e si gioca il posto con El Aynaoui

Roma in emergenza contro l’Atalanta: torna Mancini, out diversi titolari. Malen guida l’attacco a caccia di un nuovo record.
Stasera, dopo una settimana di fuoco, Gian Piero Gasperini potrà finalmente pensare solo al calcio giocato. Ma l’appuntamento con l’Atalanta è uno di quelli da non sbagliare, quantomeno per blindare il sesto posto, nonostante l’obiettivo fissato dall’allenatore resti la Champions.
Roma-Atalanta, emergenza e scelte obbligate
L’emergenza, però, non abbandona la Roma
: ritorna Mancini
, ma non ci saranno Koné
, Dybala
, Dovbyk
, Pellegrini
e Ferguson
. E neanche Wesley
, che secondo il tecnico è pronto, ma non per lo staff medico: “Ha una voglia incredibile, ma senza l’ok io non posso fare nulla. Mi sono sempre attenuto alle indicazioni mediche”
. Chi invece viaggia verso la convocazione è Pisilli
, che ha superato il test in campo e se darà risposte positive oggi può anche partire titolare, contendendosi il posto a centrocampo con El Aynaoui
. Scelte obbligate nelle altre zone
.
Malen
guiderà il pacchetto offensivo, andando a caccia di un altro record. L’olandese è già a quota 10 gol, ma in Serie A
solamente Maxi Lopez
(11) e Balotelli
(12) hanno fatto meglio per quanto riguarda gli acquisti invernali. Alle sue spalle El Shaarawy
e Soulé
. Sulle fasce spazio a Çelik
e Rensch
. Davanti a Svilar
, il solito terzetto composto da Mancini
, N’Dicka
e Hermoso
. Curiosità: Gasperini
ieri ha lasciato il via libera alla squadra, nessun ritiro e appuntamento a questa mattina a Trigoria.
IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi)