Mercato Roma: Gasp, che orrore: il retroscena su Hojlund e Rowe

I profili non approvati dall’allenatore e le trattative che non sono decollate

Durante l’ultima finestra estiva di trasferimenti, la Roma aveva messo nel mirino diversi giocatori per rinforzare la rosa. Tra questi figuravano Rasmus Hojlund, per il quale erano stati avviati contatti con il Manchester United, e Jonathan Rowe, arrivato negli ultimi giorni di mercato ma poi ceduto al Bologna prima della chiusura definitiva.

Tuttavia, entrambi i profili non hanno convinto l’allenatore Gian Piero Gasperini. Quando il senior advisor del club ha parlato di giocatori non ritenuti adatti al progetto tecnico, il riferimento principale era proprio a questi due nomi. A riportarlo è il giornalista Nicolò Schira. Per quanto riguarda Hojlund, era stata ipotizzata un’operazione simile a quella successivamente proposta dal Napoli: un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League.