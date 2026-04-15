Calciomercato Roma, i giallorossi ci riprovano per Rios

Dopo averlo inseguito a lungo la scorsa estate, la Roma guarda nuovamente a Richard Rios. C’è concorrenza dall’Italia e dall’Inghilterra.

Una delle telenovelas più lunghe e turbolente della scorsa estate è quella legata a Richard Rios. La Roma ha inseguito a lungo il centrocampista colombiano, formulando una serie di proposte che non hanno però convinto il Palmeiras e i suoi agenti dal punto di vista economico. Alla fine, Rios è approdato al Benfica, rappresentando tra l’altro uno degli elementi di discordia tra Gian Piero Gasperini, che ne aveva richiesto l’acquisto, e la coppia Ranieri-Massara.

Rios, affare complicato

Il club di, ormai lontano dalla vetta della classifica in, ha però necessità di cedere, e non è escluso che a fronte di offerte importanti sia proprio il 25enne il prescelto. Secondo quanto riporta il quotidiano lusitano O Jogo, tra le squadre interessate a Rios ci sarebbe nuovamente la. La concorrenza è particolarmente fitta, conalla finestra.

Il colombiano si trova bene al Benfica e non vuole forzare l’uscita, mentre la società non vuole metterlo sul mercato, ma con il Mondiale – che il centrocampista giocherà come una delle stelle della Colombia – il suo valore potrebbe aumentare a dismisura. Dal canto suo, la Roma avrebbe interesse a bussare nuovamente alla porta di Rios soprattutto in caso di partenza di Manu Koné.

Da ricordare che i portoghesi hanno pagato il colombiano oltre 30 milioni di euro meno di un anno fa, di cui 27 al Palmeiras per il 70% del cartellino. Il suo contratto scade nel 2030 e la clausola rescissoria fissata dal Benfica è di 100 milioni. Insomma, per strapparlo alla sua squadra attuale servirà una proposta indecente.