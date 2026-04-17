Tensione in casa Roma, Graziani: “Tempismo sbagliato da parte di Ranieri, Gasperini merita fiducia”

Il giudizio sul caso Gasperini-Ranieri

L’ex attaccante giallorosso Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di SportItalia a margine dell’evento “Un campione per amico”, soffermandosi anche sulla rottura tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri.

Ecco le sue parole:

“Devi vivere le situazioni per dare un giudizio, ma la verità è che lo scontro non ci voleva in questo momento. Nonostante tutte le difficoltà l’allenatore sta facendo un ottimo lavoro e basta vedere la classifica. Non condivido questa uscita di Ranieri, si è visto e sentito poco tutto l’anno e ora in un momento improntante della stagione se ne viene fuori con delle dichiarazioni…”

Il momento delicato della stagione

“Bastava che si trovassero a Trigoria in un ufficio e ne parlavano tra di loro, non sarebbe successo nulla. Credo che questa situazione sia particolarmente difficile e che parte da lontano, anche se non so i motivi”.