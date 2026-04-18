Roma, oltre le polemiche scoppia il caso Wesley

Gian Piero Gasperini chiarisce il caso Wesley e il confronto con lo staff medico sugli infortuni, tra divergenze e tensioni a Trigoria.

“Wesley si sente di poter giocare, perché ha grande generosità; effettua sprint, scatti, tiri. Ma se il medico dice no, non posso farci nulla”. Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha spiegato la situazione attorno al brasiliano, che potrebbe essere escluso dai convocati di questa sera. Per lui il calciatore è pronto. Per lo staff medico ancora no. Il tecnico ha così voluto dare la sua versione di un tira e molla con il comparto medico che va avanti da mesi.

Caso Wesley: Gasperini spiega la situazione

Da una parte, responsabile sanitario del club e uomo di, dall’altrae i suoi preparatori atletici. Divergenze di idee sul recupero dei calciatori e standard fisici molto distanti che hanno inasprito i rapporti tra le due fazioni. Le prime discussioni già durante l’estate, dopo l’infortunio di

“Il recupero dagli infortuni a volte è motivo anche di confronto e discussione interna, ma è abbastanza normale. Io mi sono sempre attenuto alle indicazioni mediche, ma non ho mai forzato. Certo, posso insistere, posso dire cerchiamo di…, ma rientra nella dialettica normale. Tutti gli allenatori dipendono dall’ok medico prima di poter utilizzare un giocatore” ha ribadito Gasp.

Ma a Trigoria l’escalation è stata costante: Dovbyk, Hermoso, Koné, Wesley, Çelik, Ferguson. Poi il cortocircuito con l’infortunio al ginocchio di Paulo Dybala, prima trattato con una terapia conservativa, poi operato. Adesso i casi aperti di Wesley – su cui c’è massima attenzione anche da parte della nazionale brasiliana – Koné e Pellegrini, che torneranno in campo a inizio maggio. Per la Dea Gasperini avrà gli uomini contati: al posto del numero 7, spazio a El Shaarawy vicino a Soulé e dietro a Malen. A sinistra ballottaggio tra Tsimikas e Rensch, con l’olandese in vantaggio. In difesa toccherà a Ghilardi.

LA REPUBBLICA (Marco Juric)