Roma-Atalanta, le probabili formazioni: chance El Aynaoui, Rensch dal 1’

La Roma si trova alle battute finali per strappare l’ambita qualificazioni in Champions League e per farlo dovrà superare un’altra contendente per il posto.

Pagine Romaniste (M.O. Ndiaye – G. Rufino) – Domani sera alle 20:45 la Roma accoglierà allo Stadio Olimpico l’Atalanta di Palladino, sfida valida per la 33 esima giornata di Serie A.

La partita di domani, per i giallorossi non sarà soltanto l’ennesimo scontro diretto della stagione, che la squadra dicercherà di vincere, ma anche un match fondamentale per la corsa Champions. Il match che andrà in scena alle 20:45 di domani all’Olimpico potrebbe risultare un bivio decisivo per la corsa. Un ipotetica vittoria staccherebbe la, attualmente al, e rilancerebbe la squadra di Gasp per agguantare il quarto posto, attualmente occupato dalla, con subito sotto il

ROMA-ATALANTA, DOVE VEDERLA

Per domani però oltre alla difficoltà dell’avversario, non sarà semplice perportare a casa i 3 punti viste le tante assenze delle ultime settimane. Quasi sicuramente è da escludere il recupero lampo di Wesley che quindi dovrà essere sostituito o daadattato a sinistra o da(a meno che Gasperini non sorprenda tutti con il rientro dal 1′ di Angelino). Un sollievo però, per il tecnico piemontese c’è, ed è ilche molto probabilmente tornerà a guidare la difesa dal 1′.

Roma-Atalanta sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky (canale 251) e su Now tv). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.

ARBITRA MERCENARO, AL VAR GUIDA

Il match contro l’Atalanta sarà diretto da Mercenaro, Baccini-Rossi ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Sacchi. In sala VAR ci sarà Guida, coadiuvato da Sozza nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.

A disp.: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Seck, Mirra, Angelino, Tsimikas, Wesley, Venturino, Zaragoza, Pisilli, Vaz.

All.: Gian Piero Gasperini

In dubbio: Wesley, Pisilli.

Diffidati: Mancini, El Aynaoui.

Squalificati: –

Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Pellegrini, Koné.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Éderson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.

A disp.: Sportiello, Kossounou, Ahanor, Bellanova, Bakker, Musah, Pasalic, Samardzic, Sulemana, Zalewski, Scamacca.

All.: Raffaele Palladino.

In dubbio: –

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Hien, Rossi.