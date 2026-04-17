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Serie A, il Sassuolo batte il Como: vittoria preziosa e classifica che cambia

Redazione
Pubblicato 3 giorni fa il 17/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, il Sassuolo batte il Como: vittoria preziosa e classifica che cambia

Primo tempo decisivo: neroverdi letali in pochi minuti

Nell’anticipo della 33ª giornata di Serie A, il Sassuolo supera il Como per 2-1, infliggendo alla squadra allenata da Fabregas la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l’Inter capolista. I lariani restano così a due punti dal quarto posto occupato dalla Juventus, fallendo l’aggancio. La gara si decide tutta nella prima frazione, in un breve ma decisivo arco di tempo: i padroni di casa trovano il vantaggio al 42’ con Volpato, ex Roma, e raddoppiano appena due minuti dopo grazie a Nzola.

Reazione del Como e gestione Sassuolo nella ripresa

Il Como prova a rientrare in partita già nei minuti di recupero del primo tempo, accorciando le distanze al 47’ con Nico Paz. Nella seconda parte di gara, però, la formazione guidata da Grosso riesce a controllare il risultato senza correre particolari rischi, portando a casa tre punti importanti.

Con questo successo, il Sassuolo sale a quota 45 punti e si porta momentaneamente al nono posto, superando la Lazio in classifica.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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