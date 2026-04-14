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Roma-Lazio, possibile posticipo del derby: la data

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 14/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma-Lazio, possibile posticipo del derby: la data

Il derby di ritorno, in programma alla penultima giornata di campionato, potrebbe non disputarsi nel weekend del 17 maggio ma si potrebbe giocare di lunedì.

Secondo quanto riportato dal portale RomaToday il derby della capitale potrebbe slittare a causa della sovrapposizione con gli Internazionali d’Italia la cui finale è in programma proprio domenica 17 maggio. Non è dunque da escludere uno spostamento a lunedì per garantire una migliore gestione dell’ordine pubblico. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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