Roma-Atalanta, le formazioni dei quotidiani: Gasperini sfida il passato

Clima ancora teso dopo le parole di Ranieri, ma Roma-Atalanta vale l’Europa. Giallorossi obbligati a non distrarsi e a vincere per restare in corsa.
In un clima arroventato dalle dichiarazioni rilasciate ormai una settimana fa da Claudio Ranieri, che hanno aperto la crisi con Gian Piero Gasperini, la Roma è attesa da una sfida dal valore che va ben oltre i novanta minuti.All’Olimpico, nella trentatreesima giornata di Serie A, Roma–Atalanta travalica i sentimenti, con Gasperini grande ex della serata, e mette in palio una fetta significativa della stagione sia per i padroni di casa sia per gli orobici. Le due squadre si presentano infatti all’appuntamento con lo stesso obiettivo: vincere per restare agganciate all’Europa. I capitolini, sesti a 54 punti, sono chiamati a fare bottino pieno per non perdere terreno dalla Juventus (quarta a 58) e dal Como (quinto a 57), quest’ultimo sconfitto a sorpresa dal Sassuolo per 2-1. I nerazzurri, dal canto loro, inseguono per accorciare proprio sulla Roma e tenere viva la corsa all’Europa League.
Di seguito, le probabili formazioni dei giallorossi che scenderanno in campo alle 20.45 nella sfida diretta da Matteo Marcenaro della sezione di Genova.
Le formazioni dei quotidiani
La Gazzetta dello Sport
Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.
Corriere dello Sport
Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.
Tuttosport
Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Çelik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.
Il Messaggero
Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.
Corriere della Sera
Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.