Roma, l’addio di Ranieri è ancora nell’aria

Claudio Ranieri non si è presentato a Trigoria e le sensazioni di un possibile addio alla Roma restano vive.

Claudio Ranieri non era a Trigoria, ieri come nei due giorni precedenti, e i segnali di un addio imminente non sono del tutto scomparsi. Stasera dovrebbe affiancare regolarmente Massara sugli spalti dell’Olimpico, ma la sua presenza resta un punto interrogativo. Ranieri non credeva che il suo intervento potesse generare un caos simile, considerandolo utile al bene della Roma, né si aspettava che gran parte della tifoseria si schierasse a favore dell’allenatore. Resta sempre in ballo anche lo sbarco di Ryan Friedkin nei prossimi giorni.