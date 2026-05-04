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Paratici: “E’ sempre difficile ottenere gli obiettivi. Vanoli? Parleremo con lui a salvezza matematicamente certa”

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 04/05/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Paratici: “E’ sempre difficile ottenere gli obiettivi. Vanoli? Parleremo con lui a salvezza matematicamente certa”

In vista del match tra Roma e Fiorentina, Fabio Paratici ha lasciato delle dichiarazioni durante il pre partita

Roma-Fiorentina, parla Paratici

Come sta vivendo questi mesi a Firenze da quando è arrivato?

“E’ sempre difficile ottenere gli obiettivi, che sia la salvezza, lo scudetto o la Champions. Si vive con il pathos della gente intorno a te che ha la stessa passione.”

Cosa ti piacerebbe fare per la prossima stagione?

Innanzitutto la squadra che nasce deve essere un insieme di intenti tra società e allenatore. Bisogna sempre seguire l’allenatore e parleremo con Paolo. In quanto ai giocatori richiesti, saremmo molto felici se ci arriveranno richieste ma siamo ancora più felici a tenerli, perchè vuol dire che hanno fatto bene.”

Avete parlato del futuro di Vanoli?

“Parliamo tutti i giorni con Vanoli. Ma non ora, ne parliamo da quando siamo arrivati. Se e quando raggiungeremo la matematica salvezza ci siederemo a parlare di quello che ha funzionato e del futuro, come si fa in ogni squadra.”

La Lazio sta vincendo in questo momento contro la Cremonese e con un pareggio questa sera la Fiorentina è salva, lo dirà in spogliatoio?

“Lo sapranno già, non servo io. Mi dispiace per la Cremonese ma pensiamo a noi.”

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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