Ranieri, striscione in Curva Sud: il messaggio dei tifosi

La Curva Sud omaggia Claudio Ranieri durante Roma-Fiorentina con uno striscione dopo la separazione ufficiale dalla società giallorossa.

In apertura di Roma–Fiorentina, dalla Curva Sud è apparso uno striscione dedicato a Claudio Ranieri, esposto dal gruppo Roma Violenta. “Un’intervista non cancella la tua essenza, a Claudio Ranieri un’eterna riconoscenza”, recita il messaggio rivolto all’ex senior advisor giallorosso. Un attestato di stima arrivato dopo settimane particolarmente movimentate nell’ambiente romanista.

Anche la figlia Claudia difende l’ex senior advisor

Lo scorso 24 aprile era infatti stata ufficializzata la separazione tra la società capitolina e, maturata in seguito alle tensioni nate dopo l’intervista da lui concessa nel prepartita di. Una vicenda che aveva generato grande dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Nei giorni scorsi, anche la figlia Claudia era intervenuta sui social per difendere il padre, pubblicando un messaggio chiaro: “C’è chi parla senza sapere, con Claudio il tempo è sempre stato galantuomo”.

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