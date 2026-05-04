Massara: “La società della Roma è sempre presente e attiva. Le parole di Gasperini? Non le voglio commentare”

In vista del match tra Roma e Fiorentina, Frederic Massara ha lasciato delle dichiarazioni durante il pre partita.

Roma-Fiorentina, parla Massara

Prima volta che vieni a parlare dopo il trambusto degli ultimi giorni, come lo hai vissuto?

Lo viviamo tutti con una grande concentrazione sul presente e sulla corsa Champions che si è riaperta dopo i risultati degli ultimi giorni e ci crediamo fino in fondo.”

“Sono cose che io non voglio commentare. Il futuro della Roma si sta costruendo ora con una società presente e attiva.”

Potremmo vederla in questo futuro insieme a Gasperini?

“Stiamo tutti lavorando al presente e al futuro, ma ribadisco che è importante concentrarsi sul presente e sulla partita contro la Fiorentina di questa sera.”

Dobbiamo aspettarci qualche rinnovo a breve?

“Intanto il fatto che non sono state fatte comunicazioni ufficiali vuol dire che ci sono ancora trattative in corso. Il calciomercato ultimamente è cambiato, arrivano anche calciatori alla fine per modificare alcuni termini del contratto.”