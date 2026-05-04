Conti, cuore e verità: “Il tumore mi ha spento, mia moglie mi ha riacceso”

Bruno Conti, simbolo della Roma, si è raccontato senza filtri tra passato, settore giovanile e un periodo personale molto delicato.

Le parole di Bruni Conti

L’ex calciatore giallorosso ha ripercorso gli inizi, quando il talento c’era ma il fisico faceva storcere il naso: dalle partite nei tornei dei bar a Nettuno fino alla chiamata della Roma, accolta con entusiasmo dal padre tifosissimo. A riportare le sue parole è il canale FIGC, attraverso “Vivo Azzurro TV”. Il suo lavoro nei vivai: un messaggio chiaro e controcorrente, con l’invito a puntare su educatori fino all’Under 14 e a privilegiare tecnica e crescita umana rispetto alla tattica esasperata.