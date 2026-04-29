Mancini, Cristante e Pellegrini le priorità di Gasperini: il tecnico vuole tenerli

Roma, il vertice tra Friedkin e Gasperini sarà decisivo per i rinnovi: focus su Mancini, Cristante, Pellegrini e il futuro di Dybala.

Il vertice tra Dan Friedkin e Gian Piero Gasperini sarà anche un crocevia strategico sul tema dei rinnovi. Tutto nasce da quel ko contro l’Inter che ha spinto la proprietà a mettere in stand by ogni discorso. Basta galleggiare tra quinti e sesti posti: il diktat è intervenire sul nucleo della squadra, riscrivendo gerarchie e prospettive. Ma proprio in quel cuore pulsante Gasperini vede le sue certezze.

Le certezze di Gasperini

Tre nomi, tre riferimenti tecnici e caratteriali:. I primi due con il contratto in scadenza tra un anno, l’ex capitano il prossimo 30 giugno. Un countdown che impone riflessioni immediate, senza più margine per rinvii. Perché la società vuole abbassare il monte ingaggi e non impegnarsi in accordi lunghi e onerosi per giocatori oltre i trent’anni.

Nel mezzo, come sempre, ci sono le storie individuali. Quella di Paulo Dybala, ad esempio: anche lui in scadenza, anche lui pronto a giocarsi le sue carte pur di restare, accettando un ingaggio più in linea con i parametri del club. Diverso il discorso per Çelik, la cui permanenza appare sempre più complicata. E poi c’è Stephan El Shaarawy, in una zona grigia dove, per ora, tutto resta immobile.

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi)