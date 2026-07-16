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Celik saluta la Roma: “Grazie per tutto”. Il messaggio ai tifosi dopo l’addio

Guido Rufino
Pubblicato 58 minuti fa il 16/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Celik saluta la Roma: “Grazie per tutto”. Il messaggio ai tifosi dopo l’addio

Dopo il clamoroso passaggio alla Juventus, Zeki Celik ha voluto dedicare un pensiero alla Roma e ai suoi tifosi. 

Il messaggio d’addio

Sembrava ormai tutto definito per il rinnovo del contratto con la Roma, ma nelle ultime ore lo scenario è cambiato completamente, con Celik che ha scelto di proseguire la propria carriera alla Juventus a parametro zero. Prima di iniziare la nuova avventura in bianconero, il difensore ha voluto affidare ai social un messaggio di ringraziamento rivolto al club, alla città e ai tifosi romanisti: “Grazie per tutto”.

Tre stagioni in giallorosso

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Celik lascia la Roma dopo aver collezionato 151 presenze ufficiali e 2 reti in tutte le competizioni. Nel corso della sua esperienza si è ritagliato un ruolo importante sulla fascia destra, diventando nel tempo una pedina affidabile per i diversi allenatori che si sono succeduti sulla panchina giallorossa.

Si chiude un capitolo

L’addio del turco arriva in maniera inaspettata, soprattutto perché il rinnovo con la Roma sembrava ormai definito. La firma con la Juventus ha invece cambiato improvvisamente il suo futuro, mettendo fine a un percorso durato tre anni e aprendo una nuova pagina della sua carriera lontano dalla Capitale.

https://www.instagram.com/p/Da3WcOnivhn/?igsh=bGJoaW1zcTYwNm1q

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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