Pagano verso il Cesena: accordo vicino con la Roma

Trasferimento a titolo definitivo, ma i giallorossi conserveranno una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista

Riccardo Pagano è pronto a iniziare una nuova esperienza in Serie B. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Roma, dopo aver preso parte al ritiro estivo con i giallorossi, non ha convinto Gian Piero Gasperini e, come previsto, lascerà la Capitale nel corso di questa finestra di mercato. Il classe 2004 è ormai vicino al trasferimento al Cesena, che ha superato la concorrenza con un’accelerazione decisiva.

Il direttore sportivo del club romagnolo,, si è mosso personalmente per consegnare ad Alessandro Diamanti un nuovo trequartista. Nelle scorse settimane il giocatore era stato accostato con insistenza, ma la società toscana non ha mai compiuto i passi necessari per chiudere l’operazione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Regionale, Roma e Cesena hanno raggiunto un’intesa che consentirà al club capitolino di conservare una percentuale significativa sull’eventuale futura cessione del calciatore. La società giallorossa, infatti, ritiene che Pagano abbia ancora margini di crescita e continua a credere nelle sue qualità, pur scegliendo di lasciarlo partire. L’operazione sarà definita a titolo definitivo, anche se l’importo del trasferimento destinato alle casse della Roma non è stato ancora reso noto.